Манат подешевел к евро, стабилен к доллару и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 24 февраля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 24 февраля ЦБА установил 1,8397 манат/1EUR (21 февраля - 1,8352 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 24 февраля сохранил 0,0265 манат/1RUB.

А. Мамедов