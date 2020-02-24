На Украине из-за непогоды обесточены более 250 населенных пунктов

В результате осложнения погодных условий состоянием на утро понедельника обесточен 251 населенный пункт в шести областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
"24 февраля в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 251 населенный пункт в 6 областях, а именно: Львовская - 70, Ивано-Франковская - 69, Тернопольская - 65, Волынская - 23, Черновицкая - 12 и Ровенская - 1", - говорится в сообщении на сайте ГСЧС.
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