KOBIA отбирает подрядчика на оказание консультативных услуг

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Азербайджана отбирает подрядчика на оказание консультативных услуг и тренингов.
Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия в тендере составляет 1,3 тыс. манатов.
Тендерные предложения принимаются до 16:00 2 апреля. Вскрытие предложений пройдет 3 апреля в 16:00.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в декабре 2017 года подписал указ о совершенствовании управления в сфере малого и среднего предпринимательства.
Согласно указу, при министерстве экономики Азербайджана создано Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства. В функции агентства входит оказание поддержки развитию МСП в Азербайджане, оказанию субъектам МСП различные услуги.
Б.Рустамбеков
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