KOBIA отбирает подрядчика на оказание консультативных услуг

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Азербайджана отбирает подрядчика на оказание консультативных услуг и тренингов.

Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия в тендере составляет 1,3 тыс. манатов.

Тендерные предложения принимаются до 16:00 2 апреля. Вскрытие предложений пройдет 3 апреля в 16:00.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в декабре 2017 года подписал указ о совершенствовании управления в сфере малого и среднего предпринимательства.

Согласно указу, при министерстве экономики Азербайджана создано Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства. В функции агентства входит оказание поддержки развитию МСП в Азербайджане, оказанию субъектам МСП различные услуги.

Б.Рустамбеков