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Бизнес и законодательство 24.02.2020 10:08

KOBIA отбирает подрядчика на оказание консультативных услуг

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Азербайджана отбирает подрядчика на оказание консультативных услуг и тренингов.

Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия в тендере составляет 1,3 тыс. манатов.

Тендерные предложения принимаются до 16:00 2 апреля. Вскрытие предложений пройдет 3 апреля в 16:00.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в декабре 2017 года подписал указ о совершенствовании управления в сфере малого и среднего предпринимательства.

Согласно указу, при министерстве экономики Азербайджана создано Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства. В функции агентства входит оказание поддержки развитию МСП в Азербайджане, оказанию субъектам МСП различные услуги.

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: KOBIA, ТЕНДЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]