Лидеры стран ЕАЭС могут встретиться 19 мая в Минске на экономическом форуме - ЕЭК

Евразийский экономический форум (ЕЭФ) и заседание Высшего Евразийского экономического совета планируется провести 19 мая в Минске, говорится в сообщении пресс-службы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Предлагается, чтобы форум проходил ежегодно в том государстве-члене, которое председательствует в ВЕЭС, ЕМПС и Совете ЕЭК. Форум предлагается приурочить к проведению Высшего Евразийского экономического совета с тем, чтобы в нем смогли принять участие главы государств", - подчеркнул глава Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, который процитирован в пресс-релизе.

В сообщении также отмечается, что дату проведения ЕЭФ и положение о форуме утвердил Совет ЕЭК.

Форум ориентирован на малый, средний и крупный бизнес как стран ЕАЭС, так и третьих стран. Его цель - объединить инвестиционный и инновационный потенциал государств Союза, сформировать кооперационные связи между бизнесом стран Союза, а также найти пути реализации экспортного потенциала ЕАЭС.

Предполагается, что в ЕЭФ будут принимать участие представители органов государственной власти, а также руководители и члены правительств третьих стран, представители международных, научных и образовательных организаций.

Ранее международный выставочный форум "Евразийская неделя" был преобразован в Евразийский экономический форум решением Высшего Евразийского экономического совета.