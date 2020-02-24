Экс-премьеры Армении готовы поручиться перед судом за Кочаряна - адвокат

Бывшие премьер-министры Армении выступят с ходатайством об освобождении из-под ареста экс-президента республики Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году.
"Ряд бывших премьер-министров представят в суд ходатайство об изменении меры пресечения Роберту Кочаряну. Они также готовы лично явиться в суд, чтобы подтвердить ходатайство и выступить с личным поручительством. Документ уже подписан", - заявил "Интерфаксу" руководитель "Комитета свободы президента Кочаряна" Агван Варданян.
По его словам, список подписавших ходатайство премьер-министров будет обнародован в течение понедельника.
Очередное судебное заседание по делу Кочаряна пройдет в Ереване 25 февраля.
Кочарян был арестован в Ереване в июле 2018 года, после того, как ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о событиях марта 2008 года. Тогда Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали в Ереване акции протеста. Власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.
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