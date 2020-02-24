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Дальнее зарубежье 24.02.2020 16:17

Эстония должна быть готова и к военным кризисам, и к природным катаклизмам - премьер

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) заявил в понедельник, что жители Эстонии могут быть спокойными за безопасность страны, однако им следует быть готовыми не только к потенциальным военным кризисам, но и к чрезвычайным ситуациям, обусловленным климатическими факторами.

"Сегодня за безопасность Эстонии можно быть спокойными. Она основывается, в том числе, на сознании того, что в НАТО и Европейском союзе у нас много друзей, на которых можно положиться, как в повседневных вопросах, так и в трудные времена", - сказал премьер на церемонии возложения венков к монументу победы в Освободительной войне 1918-1920 гг. по случаю 102-й годовщины независимости республики.

"Мы высоко ценим присутствие Великобритании, Дании, Польши, Франции, Соединенных Штатов и других союзников и партнеров в Эстонии и нашем регионе", - добавил он.

В то же время премьер считает, что "было бы недальновидно принимать эту поддержку как должное". "Эстония - небольшая страна, и поэтому у нас никогда не может быть слишком много друзей, нам следует сосредоточиться на поддержании союзнических отношений и замечать заботы наших друзей", - сказал глава правительства.

Ратас призвал наряду с военной готовностью быть готовыми и к различным непредвиденным ситуациям.

"Способность государственных учреждений, органов местного самоуправления, предпринимателей и всего населения Эстонии в более широком плане справляться с будничными кризисами вселяет в нас уверенность, что мы можем преодолеть даже самые трудные ситуации. Прошлый год показал, что крайне необходимо быть готовыми именно к будничным, обусловленным погодными условиями кризисам, касающимся средств связи, электричества или запасов топлива", - сказал Ратас.

Он напомнил, что в прошлом году по Южной Эстонии прошли сильные шторма, которые оставили без электричества почти 65 тысяч человек. Из-за шторма в регионе были перебои с мобильной связью и интернетом, из-за проблем с электричеством были также трудности с поставками топлива.

"Все стороны, участвующие в системе тотальной обороны государства, должны подумать о том, насколько серьезно мы на самом деле воспринимаем готовность к кризису, учитывая, в том числе, изменения климата и погоды", - сказал Ратас.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРЕМЬЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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