Заражение коронавирусом выявлено у жителей Бахрейна и Кувейта, все они недавно вернулись из Ирана

Первый случай заражения остроинфекционным коронавирусом Covid-19 зафиксирован в Бахрейне, информирует в понедельник издание Gulf Daily News.
По его данным, пациент, госпитализированный с признаками заражения, недавно прибыл из Ирана.
У троих подданных Кувейта, которые также недавно вернулись из Ирана, по результатам анализов также выявлено заражение коронавирусом.
Ранее в понедельник сообщалось о первом выявленном случае заражения в Афганистане. Заболевший также недавно прибыл из Ирана.
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