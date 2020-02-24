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Дальнее зарубежье 24.02.2020 17:01

Рижская дума распущена, выборы пройдут в конце апреля

Президент Латвии Эгил Левитс в понедельник провозгласил закон о роспуске Рижской думы, утвержденный Сеймом республики, сообщает агентство BNS.

Законом предусматривается, что внеочередные выборы необходимо организовать в течение двух месяцев после роспуска думы. Планируется, что выборы состоятся 25 апреля.

Управление столицей берет на себя временная администрация, ее задачей станет выполнение функций самоуправления до момента, когда новая дума соберется на первое заседание.

Руководителем временной администрации будет назначен госсекретарь Министерства охраны среды и регионального развития (МОСРР) Эдвин Балшевиц, а его заместителем - директор юридического департамента Минфина Артис Лапиньш. Еще одним членом администрации станет замдиректора юридического департамента Минюста Алексей Ремесов.

По расчетам Центральной избирательной комиссии, расходы на организацию выборов могут составить 571 582 евро.

Первоначально МОСРР инициировало роспуск думы из-за неспособности самоуправления организовать вывоз мусора в столице. Это основание для роспуска думы вызвало немало споров и разногласий.

Однако позже ответственная за законопроект бюджетно-финансовая комиссия Сейма поддержала дополнение законопроекта о роспуске Рижской думы, включив в него новое основание для роспуска - отсутствие кворума на трех заседаниях думы подряд.

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Тэги: ЛАТВИЯ, РИГА, ДУМА, РОСПУСК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]