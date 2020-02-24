Президент Азербайджана наградил экс-премьера Расизаде орденом «За службу Родине»

Президент Азербайджана Ильхама Алиев наградил экс-премьера страны Артура Расизаде орденом «За службу Родине» I-ой степени.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.

Расизаде 20 июля 1996 стал исполняющим обязанности премьер-министра Азербайджана, 26 ноября того же года был назначен премьер-министром. 4 августа 2003-го года он был освобождён от должности премьер-министра и назначен первым замом премьер-министра. 4 ноября 2003-го года вновь назначен премьер-министром. Занимал эту должность до выхода на пенсию в апреле 2018 года.

Расизаде 26 февраля исполнится 85 лет.

Кроме того, президент Алиев подписал распоряжение о награждении первого вице-президента ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) Сабира Ильясова орденом «За службу Родине» II-ой степени.

Б.Рустамбеков