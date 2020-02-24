Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8397 RUR   0.0265 GBR   2.1994 TRY   0.2782

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.78 0.49 Brent 59.31 0.19

Погода в Баку

  ночь день

Внутренняя политика 24.02.2020 16:04

Президент Азербайджана наградил экс-премьера Расизаде орденом «За службу Родине»

Президент Азербайджана Ильхама Алиев наградил экс-премьера страны Артура Расизаде орденом «За службу Родине» I-ой степени.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.

Расизаде 20 июля 1996 стал исполняющим обязанности премьер-министра Азербайджана, 26 ноября того же года был назначен премьер-министром. 4 августа 2003-го года он был освобождён от должности премьер-министра и назначен первым замом премьер-министра. 4 ноября 2003-го года вновь назначен премьер-министром. Занимал эту должность до выхода на пенсию в апреле 2018 года.

Расизаде 26 февраля исполнится 85 лет.

Кроме того, президент Алиев подписал распоряжение о награждении первого вице-президента ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) Сабира Ильясова орденом «За службу Родине» II-ой степени.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ОРДЕН, РАСИЗАДЕ


Похожие новости


Президент Алиев вручил Хошбахту Юсифзаде орден «Гейдар Алиев» Президент Азербайджана наградил ректора Морской академии орденом «Шохрат» Президент Азербайджана наградил Фаига Гараева орденом «Труда» Алиев наградил главу Центробанка Азербайджана орденом «За службу Родине» Глава Управления мусульман Кавказа стал кавалером ордена «Гейдар Алиев» Президент Алиев наградил Гаджимурада Ягизарова орденом «Шереф»

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]