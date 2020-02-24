Совместная комиссия СВПД соберется в Вене 26 февраля

Заседание совместной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе состоится в Вене 26 февраля, сообщила в понедельник Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

"Председательствовать на совместной комиссии от имени высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля будет генеральный секретарь СВПД Хельга Мария Шмид. В заседании примут участие представители Китая, Франции, Германии, России, Великобритании и Ирана", - сообщается в коммюнике ЕВС.