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Дальнее зарубежье 24.02.2020 18:32

Совместная комиссия СВПД соберется в Вене 26 февраля

Заседание совместной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе состоится в Вене 26 февраля, сообщила в понедельник Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

"Председательствовать на совместной комиссии от имени высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля будет генеральный секретарь СВПД Хельга Мария Шмид. В заседании примут участие представители Китая, Франции, Германии, России, Великобритании и Ирана", - сообщается в коммюнике ЕВС.

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Тэги: ИРАН, СВПД, КОМИССИЯ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]