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АПК 24.02.2020 16:27

Азербайджан удвоил импорт зерна из РФ в текущем зерновом сезоне

Азербайджан в текущем зерновом сезоне (1 июля 2019 года – 30 июня 2020 года) по состоянию на 18 февраля 2020 года импортировал из России 1,14 млн тонн российского зерна, сообщает Российский федеральный центр качества зерна.

«В основном Азербайджан импортировал пшеницу и подсолнечник. По сравнению с сезоном 2018/19 поставки в Азербайджан увеличились в два раза», - отмечается в информации.

Лидером по импорту российского зерна в 2019/20 маркетинговом году остается Турция - 7,84 млн тонн (из которых 5,5 млн тонн пшеницы). Рост составил на 56%.

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЗЕРНО, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]