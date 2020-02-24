Официальный Баку просит граждан Азербайджана временно воздержаться от поездок в Иран

Кабинет министров Азербайджана рекомендует гражданам страны воздержаться от поездок в Иран в связи со вспышкой коронавируса Covid-19.
«С учетом ситуации в Иране в связи с распространением коронавируса, Азербайджан начал применять специальный режим на погранично-пропускных пунктах (ППП) с Ираном. С 22 февраля на ППП ведутся санитарно-дезинфекционные работы, по этой причине скорость прохождения границы замедлилась», - сообщает пресс-служба Кабмина.
Кроме этого, усилен контроль над перевозкой транзитных грузов.
«В связи с ситуацией в Иране, рекомендуем гражданам Азербайджана временно отложить визиты в эту страну. В Азербайджане санитарно-эпидемиологическое положение находится под контролем, необходимые структуры работают в усиленном режиме», - подчеркивает кабмин.
А.Азизов
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