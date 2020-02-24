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Происшествия 24.02.2020 16:40

Официальный Баку просит граждан Азербайджана временно воздержаться от поездок в Иран

Кабинет министров Азербайджана рекомендует гражданам страны воздержаться от поездок в Иран в связи со вспышкой коронавируса Covid-19.

«С учетом ситуации в Иране в связи с распространением коронавируса, Азербайджан начал применять специальный режим на погранично-пропускных пунктах (ППП) с Ираном. С 22 февраля на ППП ведутся санитарно-дезинфекционные работы, по этой причине скорость прохождения границы замедлилась», - сообщает пресс-служба Кабмина.

Кроме этого, усилен контроль над перевозкой транзитных грузов.

«В связи с ситуацией в Иране, рекомендуем гражданам Азербайджана временно отложить визиты в эту страну. В Азербайджане санитарно-эпидемиологическое положение находится под контролем, необходимые структуры работают в усиленном режиме», - подчеркивает кабмин.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ИРАН, ВИРУС, ДЕЙСТВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]