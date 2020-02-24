В Азербайджане 2 человек поместили в инфекционное отделение с диагнозом повышенной температуры, они находятся под наблюдением - Минздрав

Два человека с диагнозом повышенной температуры помещены в отделение инфекционных болезней Клинического медицинского центра, сообщают пресс-службы Минздрава и Госагентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС).

«Гражданин Азербайджана (1995 г.р.) и гражданин Ирана (1998 г.р.) прибыли в Баку из той части Ирана, где не зафиксировано случаев коронавируса. Контактов с больными людьми не наблюдалось. У них температура выше средней», - отмечается в сообщении.

По данным Минздрава, температура у обоих сейчас находится на уровне нормы. «Никаких проблем со здоровьем, они находятся под наблюдением врача», - отмечают Минздрав и Госагентство по ОМС.

Х.Насирзаде