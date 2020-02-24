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24.02.2020 16:44

Началась борьба иинтеллектуалов за кубок «Нар»

Nar – всегда поддерживающий интеллектуальные соревнования в целях просвещения молодежи, в этом году как и прежде будет выступать в качестве главного спонсора интеллектуальной игры «Брейн-ринг». Стартовал 15 сезон самой интересной интеллектуальной игры страны спонсором которой на протяжении вот уже 8 лет является мобильный оператор. В сезоне этого года в соревнованиях «Брейн-ринг» примут участие 17 районов республики и 36 команда представляющих 11 высших учебных заведений. В новом сезоне в соревнования были внесены некоторые изменения. Так, теперь команды разделены на 3 фракции: регион, университет, Баку и спонсорские команды. Команды - победители из каждой фракции будут бороться в финале за кубок «Nar» учрежденный мобильным оператором.

Заметим,что соревнования транслируются каждое воскресенье в 20:00 в эфире канала İctimai. Для поддержания и повышения интереса зрителей к соревнованиям, как и прежде, будет проведен специальный конкурс. Таким образом, зрители оперативнее всех ответившие на вопросы выложенные на страницах Nar на Facebook получат особые призы. Помимо просмотра интеллектуальной игры, любители «Брейн-ринг» также получат шанс выиграть призы от Nar.

Отметим, что в целях стимулирования молодежи, Nar старается поддерживать различные конкурсы знаний, интеллектульные игры, тем самым стараясь повысить интерес молодежи к образованию, науке и получению знаний.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8700 базовых станций и охватывающей 93 % территории страны (за исключением оккупированных территорий).

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]