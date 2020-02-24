В полицейском участке в Париже китайскому туристу стало плохо, участок блокирован из предосторожности

Полицейский участок в 13-м округе Парижа пришлось блокировать в понедельник после того, как пришедший туда подать жалобу о краже китайский турист почувствовал себя плохо, передает французский телеканал BFMTV.

По данным телеканала, здание полицейского участка будет блокировано из соображений безопасности до тех пор, пока вызванные туда медики будут выносить вердикт о том, не заражен ли китайский турист остроинфекционным коронавирусом Covid-19.

Кроме того, телеканал сообщает, что на автовокзале в Лионе остановлен междугородний автобус, который ехал из итальянского города Милана. Один пассажир этого автобуса отправлен на проверку в связи с подозрением на заражение Covid-19. Автобус отогнан на стоянку, вокруг него установлен периметр безопасности, однако весь вокзал не перекрыт.

По последним данным, Италия вышла на третье место после Китая и Южной Кореи по количеству зараженных вирусом Covid-19. Там насчитывается 224 подтвержденных случая заражения, пятеро пациентов скончались.