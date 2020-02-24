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Дальнее зарубежье 24.02.2020 16:50

В полицейском участке в Париже китайскому туристу стало плохо, участок блокирован из предосторожности

Полицейский участок в 13-м округе Парижа пришлось блокировать в понедельник после того, как пришедший туда подать жалобу о краже китайский турист почувствовал себя плохо, передает французский телеканал BFMTV.

По данным телеканала, здание полицейского участка будет блокировано из соображений безопасности до тех пор, пока вызванные туда медики будут выносить вердикт о том, не заражен ли китайский турист остроинфекционным коронавирусом Covid-19.

Кроме того, телеканал сообщает, что на автовокзале в Лионе остановлен междугородний автобус, который ехал из итальянского города Милана. Один пассажир этого автобуса отправлен на проверку в связи с подозрением на заражение Covid-19. Автобус отогнан на стоянку, вокруг него установлен периметр безопасности, однако весь вокзал не перекрыт.

По последним данным, Италия вышла на третье место после Китая и Южной Кореи по количеству зараженных вирусом Covid-19. Там насчитывается 224 подтвержденных случая заражения, пятеро пациентов скончались.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, КОРОНАВИРУС, ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ, МЕЕРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]