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СНГ 24.02.2020 17:16

Лавров: Москва будет противодействовать оправданию террористов в Идлибе

Россия будет противостоять попыткам оправдать террористов в Идлибе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы будем категорически противодействовать любым попыткам оправдать террористов, которые в качестве таковых определены Советом безопасности ООН", - сказал Лавров на пресс-конференции в понедельник.

"Нас тревожит, если мы говорим о "Джебхат ан-Нусре" и "Хайят Тахрир аш-Шам" , отношение к этим террористическим организациям со стороны некоторых западных государств, в частности Соединённых Штатов", - добавил глава МИД РФ.

Он подчеркнул, что обе эти организации включены в список террористических, составленный ООН, "тем не менее, уже не первый раз официальные лица Вашингтона допускают высказывания, из которых следует, что они рассматривают "Хайят Тахрир аш-Шам" уж не такой и террористической организацией, и что с ней можно было бы наладить диалог".

"Такие намеки мы слышим не первый раз, и считаем их абсолютно неприемлемыми", - подчеркнул министр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, АНТИТЕРРОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]