Лавров: Москва будет противодействовать оправданию террористов в Идлибе

Россия будет противостоять попыткам оправдать террористов в Идлибе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы будем категорически противодействовать любым попыткам оправдать террористов, которые в качестве таковых определены Советом безопасности ООН", - сказал Лавров на пресс-конференции в понедельник.
"Нас тревожит, если мы говорим о "Джебхат ан-Нусре" и "Хайят Тахрир аш-Шам" , отношение к этим террористическим организациям со стороны некоторых западных государств, в частности Соединённых Штатов", - добавил глава МИД РФ.
Он подчеркнул, что обе эти организации включены в список террористических, составленный ООН, "тем не менее, уже не первый раз официальные лица Вашингтона допускают высказывания, из которых следует, что они рассматривают "Хайят Тахрир аш-Шам" уж не такой и террористической организацией, и что с ней можно было бы наладить диалог".
"Такие намеки мы слышим не первый раз, и считаем их абсолютно неприемлемыми", - подчеркнул министр.
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