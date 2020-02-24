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Дальнее зарубежье 24.02.2020 17:48

Саммит Восточного партнерства пройдет в Брюсселе 18 июня

Саммит Восточного партнерства, членом которого является Украина, пройдет в Брюсселе 18 июня, сообщил представитель Украины при Европейском Союзе, посол Мыкола Точицкий.

В понедельник в Брюсселе в ходе общения с журналистами Точицкий констатировал, что украинская сторона не только заявила о своей готовности участвовать в этом мероприятии, но и занять активную позицию с целью достижения конкретных прагматичных результатов.

"Мы бы хотели, чтобы программы, которые существуют в рамках Восточного партнерства, были использованы для усиления нашего пути в направлении европейской интеграции", - отметил украинский дипломат.

Точицкий подчеркнул, что украинская сторона хотела бы, чтобы все существующие в рамках сотрудничества с Европейском Союзом механизмы, в том числе заложенные в Соглашении об ассоциации, Восточном партнерстве и других программах "служили бы дополнением для углубления и усиления тех процессов, которые являются неотъемными и необходимыми для того, чтобы в нашем продвижении в ЕС был надежный фундамент".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ЕС, ВОСТОК, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]