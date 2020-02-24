Саммит Восточного партнерства пройдет в Брюсселе 18 июня

Саммит Восточного партнерства, членом которого является Украина, пройдет в Брюсселе 18 июня, сообщил представитель Украины при Европейском Союзе, посол Мыкола Точицкий.

В понедельник в Брюсселе в ходе общения с журналистами Точицкий констатировал, что украинская сторона не только заявила о своей готовности участвовать в этом мероприятии, но и занять активную позицию с целью достижения конкретных прагматичных результатов.

"Мы бы хотели, чтобы программы, которые существуют в рамках Восточного партнерства, были использованы для усиления нашего пути в направлении европейской интеграции", - отметил украинский дипломат.

Точицкий подчеркнул, что украинская сторона хотела бы, чтобы все существующие в рамках сотрудничества с Европейском Союзом механизмы, в том числе заложенные в Соглашении об ассоциации, Восточном партнерстве и других программах "служили бы дополнением для углубления и усиления тех процессов, которые являются неотъемными и необходимыми для того, чтобы в нашем продвижении в ЕС был надежный фундамент".