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СНГ 24.02.2020 20:35

Казахстан намерен активизировать стратегические связи с Украиной

Президент Касым-Жомарт Токаев в понедельник принял недавно назначенного посла Казахстана на Украине Дархана Калетаева, сообщила пресс-служба главы государства.

"Собеседники обсудили вопросы развития стратегических связей между двумя странами, активизации торгово-экономических отношений, а также усиления взаимодействия в IT-сфере", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам встречи президент дал Калетаеву "ряд конкретных поручений".

Бывший первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана 47-летний Калетаев был назначен послом республике на Украине в конце минувшей недели. В этой должности он сменил Самата Ордабаева, который был послом Казахстана на Украине и в Молдавии по совместительству.

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Тэги: КАЗАХСТАН, УКРАИНА, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]