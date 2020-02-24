Казахстан намерен активизировать стратегические связи с Украиной

Президент Касым-Жомарт Токаев в понедельник принял недавно назначенного посла Казахстана на Украине Дархана Калетаева, сообщила пресс-служба главы государства.

"Собеседники обсудили вопросы развития стратегических связей между двумя странами, активизации торгово-экономических отношений, а также усиления взаимодействия в IT-сфере", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам встречи президент дал Калетаеву "ряд конкретных поручений".

Бывший первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана 47-летний Калетаев был назначен послом республике на Украине в конце минувшей недели. В этой должности он сменил Самата Ордабаева, который был послом Казахстана на Украине и в Молдавии по совместительству.