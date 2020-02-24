Из-за протестов граждан в Киргизии закрыт инвестпроект с китайским участием

Проект по строительству индустриального торгово-логистического центра СЭЗ "Ат-Баши" в Нарынской области Киргизии стоимостью $280 млн закрыт после протеста местных жителей, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского правительства.

"Проект по строительству индустриально-торгово-логистического центра в Ат-Башинском районе Нарынской области закрыт. Договор между ОсОО "Нур Строй Монтаж" и компанией One Lead One Trading Limited о строительстве торгово-логистического центра расторгнут", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что в настоящее время готовится процедура отмены постановления правительства Киргизии о трансформации земли в 200 гектаров и распоряжения правительства об отмене передачи этой территории под строительство.

"Правительство Киргизии готовит к возвращению финансовые средства в размере около 45 млн сомов ($643 тыс.), выделенные инвестором на возмещение потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства на землю под торгово-логистического комплекса СЭЗ "Ат-Баши", - добавили в пресс-службе.

17 февраля около тысячи жителей Ат-Башинского района Нарынской области в центральной части Киргизии вышли на акцию протеста против строительства в регионе индустриального торгово-логистического центра "Ат-Баши" с участием китайских инвесторов.

Участники митинга потребовали от властей отмены постановления о выделении земельного участка общей площадью 200 гектаров на строительство логистического центра из-за опасений перехода участка земли китайской стороне в будущем.

Участники митинга также заявили, что такие важные вопросы должны решаться с учетом мнения местного населения.

19 февраля премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев на встрече с представителями бизнеса и донорских организаций сообщил, что китайско-киргизское предприятие "СЭЗ Ат-Баши" отказалось от строительства торгово-логистического центра в Нарынской области Киргизии после протеста местных жителей.

"К сожалению, компания сообщила о своем вынужденном решении выйти из проекта из-за искусственного нагнетания отношений с местным населением. Мы с сожалением вынуждены констатировать, что к уходу такого крупного инвестора приводит, в первую очередь, фактор недоверия людей к власти", - сказал Абылгазиев.

11 декабря 2019 года в Ат-Башынском районе Нарынской области Киргизии состоялась церемония закладки капсулы на месте строительства индустриального торгово-логистического центра "Ат-Баши" стоимостью $280 млн. Планировалось, что комплекс будет построен киргизско-китайским предприятием "СЭЗ Ат-Баши" в течение восьми лет и станет одним из крупнейших в Центральной Азии.