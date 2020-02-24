В Киргизии вводится карантин для прибывающих из Японии, Южной Кореи, Ирана и Афганистана из-за коронавируса

Власти Киргизии в связи с ситуацией с коронавирусом Covid-19 приняли решение о помещении на карантин лиц, прибывающих из Японии, Южной Кореи, Ирана и Афганистана, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Киргизии.
"Министерство здравоохранения Киргизии, учитывая ситуацию в мире по коронавирусу, приняло решение внести изменения в алгоритм действий, разработанный согласно клиническому руководству Всемирной организации здравоохранения. Согласно ему, лица, прибывающие из Японии, Южной Кореи, Ирана и Афганистана так же, как и лица, приезжающие из КНР, будут находиться на карантине в специализированных помещениях в течение 14 дней", - говорится в сообщении пресс-службы.
Решение принято в понедельник во время очередного заседания штаба по недопущению распространения коронавируса.
"Список стран будет дополняться в зависимости от эпидемиологической ситуации в мире", - добавили в пресс-службе.
По последним сообщениям, в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, с декабря прошлого года достигло 77,150 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 2,592 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.
За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 409 человек, смертельных случаев - на 150. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончались 149 человек, еще один - в провинции Хайнань.
Президент Азербайджана наградил экс-премьера Расизаде орденом «За службу Родине»
Эрдоган 25 февраля посетит с визитом Азербайджан
Мнацаканян заговорил об опасности эскалации в зоне карабахского конфликта
Минск не будет инициировать пересмотр газового контракта с РФ на 2020 год - источник
SOCAR закупает 40 спасательных плотов
ЕС выделяет более 230 млн евро на борьбу с коронавирусом
В Азербайджане 2 человек поместили в инфекционное отделение с диагнозом повышенной температуры, они находятся под наблюдением - Минздрав
Официальный Баку просит граждан Азербайджана временно воздержаться от поездок в Иран
Президент Алиев уволил главу ИВ Нефтчалы
В аэропорту Нахчывана завершили строительство второй ВПП
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Началась борьба иинтеллектуалов за кубок «Нар»
Банк Республика объявил о бесплатном обслуживании корпоративных клиентов.
Nar поддержал студентов университета ADA отличившихся в сфере ИТ
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
В Баку весной пройдет международная конференция, посвященная информационной инфраструктуре