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СНГ 24.02.2020 21:35

В Киргизии вводится карантин для прибывающих из Японии, Южной Кореи, Ирана и Афганистана из-за коронавируса

Власти Киргизии в связи с ситуацией с коронавирусом Covid-19 приняли решение о помещении на карантин лиц, прибывающих из Японии, Южной Кореи, Ирана и Афганистана, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Киргизии.

"Министерство здравоохранения Киргизии, учитывая ситуацию в мире по коронавирусу, приняло решение внести изменения в алгоритм действий, разработанный согласно клиническому руководству Всемирной организации здравоохранения. Согласно ему, лица, прибывающие из Японии, Южной Кореи, Ирана и Афганистана так же, как и лица, приезжающие из КНР, будут находиться на карантине в специализированных помещениях в течение 14 дней", - говорится в сообщении пресс-службы.

Решение принято в понедельник во время очередного заседания штаба по недопущению распространения коронавируса.

"Список стран будет дополняться в зависимости от эпидемиологической ситуации в мире", - добавили в пресс-службе.

По последним сообщениям, в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, с декабря прошлого года достигло 77,150 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 2,592 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 409 человек, смертельных случаев - на 150. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончались 149 человек, еще один - в провинции Хайнань.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, КОРОНАВИРУС, КАРАНТИН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]