Вопрос о контроле на границах Шенгенской зоны из-за коронавируса пока не поднимался - представитель ЕК

Шенгенский пограничный кодекс предусматривает временное восстановление контроля на внутренних границах в ситуациях, связанных с безопасностью, и может по решению государств-членов быть применен в связи с коронавирусом, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Адальберт Янц.
"На данный момент мы не получали никаких нотификаций от государств-членов о временном введении пограничного контроля вследствие распространения вируса", - сообщил пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.
При этом он пояснил, что принятие такой меры, в любом случае, требует соблюдения ряда условий, например, обоснованности, пропорциональности, координации.
"В настоящее время ни у одного государства-члена нет намерения вводить контроль (внутри Шенгенской зоны - ИФ)", - подытожил представитель ЕК.
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