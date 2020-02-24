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Дальнее зарубежье 24.02.2020 22:16

Вопрос о контроле на границах Шенгенской зоны из-за коронавируса пока не поднимался - представитель ЕК

Шенгенский пограничный кодекс предусматривает временное восстановление контроля на внутренних границах в ситуациях, связанных с безопасностью, и может по решению государств-членов быть применен в связи с коронавирусом, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Адальберт Янц.

"На данный момент мы не получали никаких нотификаций от государств-членов о временном введении пограничного контроля вследствие распространения вируса", - сообщил пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

При этом он пояснил, что принятие такой меры, в любом случае, требует соблюдения ряда условий, например, обоснованности, пропорциональности, координации.

"В настоящее время ни у одного государства-члена нет намерения вводить контроль (внутри Шенгенской зоны - ИФ)", - подытожил представитель ЕК.

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Тэги: ЕС, ШЕНГЕН, ГРАНИЦЫ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]