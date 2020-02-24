Помпео сравнил Тартуский мирный договор с декларацией независимости США

Государственный секретарь США Майкл Помпео провел параллели между заключенным в 1920 году Тартуским мирным договором Эстонии с Советской Россией и декларацией независимости США.

"Как Тартуский мирный договор, так и декларация о независимости США говорят о духе самоопределения, о праве наций положить конец иностранному правлению на своей территории и достичь своей независимости - как говорится в нашей декларации: обеспечить определенные неотъемлемые права, в том числе жизни, свободы и счастья. Эти ценности являются неразрывной частью идентитета Америки и Эстонии и основой наших отношений", говорится в поздравлении госсекретаря по случаю 102-й годовщины государственной независимости Эстонии и 100-летия заключения Тартуского мирного договора Эстонии и РСФСР, сообщили Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе МИД Эстонии.

Тартуский мирный договор был заключен 2 февраля 1920 года. Согласно этому документу Эстония и РСФСР взаимно признали свою независимость, по нему проходила довоенная граница. По нему Ивангород и часть Печорского района принадлежали балтийской республике. После ее вхождения в состав СССР в 1940 году указанные территории отошли РСФСР.

Эстонская республика считает Тартуский мирный договор действующим до сих пор, современная Россия рассматривает его как исторический документ, не имеющий юридической силы.

"Высказывания ряда эстонских политиков о том, что Тартуский мирный договор продолжает свое действие, ничтожны с юридической точки зрения", заявила 3 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы неоднократно подчеркивали, что он (договор) отсутствует в реестре действующих международных договоров ООН. Поэтому с юридической точки зрения все эти рассуждения (эстонской стороны о продолжении действия документа) абсолютно ничтожны", - сказала она.

По мнению дипломата, подобные заявления делаются для поддержания "сиюминутных интересов части политической элиты Эстонии, которая стимулируется извне", сохранять напряженность в отношениях Москвы и Таллина.

Разный подход к Тартускому миру стал главным препятствием для заключения договора о границе между Эстонией и Россией.

Линию эстонско-российской госграницы удалось согласовать в 2005 году после почти 11 лет переговоров. Тогда же был подписан пограничный договор, но после его внесения на ратификацию в эстонский парламент депутаты включили в преамбулу закона о ратификации упоминание о действенности Тартуского мирного договора. В этих условиях Москва сочла, что подобная преамбула может послужить основанием для территориальных притязаний в будущем и отозвала свою подпись, а процесс ратификации остался незавершенным. Консультации возобновились в конце 2012 года. Соответствующий договор, подписанный в феврале 2014 года главами МИД Эстонии и РФ, еще не ратифицирован.