Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8397 RUR   0.0265 GBR   2.1994 TRY   0.2782

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.78 0.49 Brent 59.31 0.19

Погода в Баку

  ночь день

24.02.2020 19:24

В Германии машина въехала в толпу людей, пострадали 15 человек

В немецком городе Фолькарзене (федеральная земля Гессен) в понедельник автомобиль въехал в толпу зрителей на карнавале, сообщает местное издание Waldeckische Landeszeitung.

В результате аварии пострадали по меньшей мере 15 человек.

Сообщается, что водитель въехал в толпу, протаранив ограждение.

Представитель полиции сообщил изданию Bild, что водитель автомобиля задержан, очевидцы сообщили изданию Frankfurter Rundschau, что он специально направлял машину на детей.

На месте происшествия работают медики и полицейские. Детали произошедшего уточняются.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, КАРНАВАЛ, ДТП


Похожие новости


Свыше 30 человек пострадало в результате наезда автомобиля на карнавальное шествие в Германии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]