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Здравоохранение 24.02.2020 19:28

ЕС выделяет более 230 млн евро на борьбу с коронавирусом

Еврокомиссия направляет из союзного бюджета 232 млн евро на противодействие распространению коронавируса, призывает международное сообщество к сотрудничеству.

"Будь то повышение готовности в Европе, в Китае или где бы то ни было, международное сообщество должно работать вместе, и Европа должна играть ведущую роль", - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, слова которой приводятся в распространенном в понедельник коммюнике ЕК.

"Не должно быть никаких сомнений в том, что это глобальный вызов, и он требует сотрудничества всего международного сообщества", - подчеркнул на пресс-конференции в Брюсселе комиссар ЕС по вопросам кризисного управления Янез Ленарчич, объявляя о выделении средств союзного бюджета.

Он обрисовал весь спектр действий Брюсселя, не ограниченный рамками самого ЕС.

"Мы защищаем наших граждан, как в наиболее пострадавших регионах, так и в Европе. Мы финансируем разработку вакцин, а также обнаружение и лечение, что принесет пользу людям во всем мире. Мы помогаем Китаю, который до сих пор является основным эпицентром эпидемии. Наконец, мы наращиваем помощь странам с более слабыми системами здравоохранения, многие из которых находятся в Африке", - сказал Ленарчич.

Из 232 млн евро, выделенных Еврокомиссией, 114 млн. евро предназначены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в частности, для глобального плана готовности и реагирования. Он служит повышению готовности и реагированию на чрезвычайные ситуации в странах, в которых системы здравоохранения слабы и устойчивость которых ограничена.

15 млн. евро должны быть выделены в Африке, в том числе Институту Пастера в Дакаре на организацию быстрой диагностики и эпидемиологического надзора.

100 млн. евро распределяются следующим образом: 90 млн евро - в рамках государственно-частного партнерства с фармацевтической промышленностью, и 10 млн евро - на исследования в области эпидемиологии, диагностики, терапии и клинического менеджмента в области сдерживания и профилактики.

3 млн евро - Механизму гражданской защиты ЕС для оплаты рейсов по репатриации граждан ЕС из Уханя.

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Тэги: ЕС, КОРОНАВИРУС, БОРЬБА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]