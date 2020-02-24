ЕС выделяет более 230 млн евро на борьбу с коронавирусом

Еврокомиссия направляет из союзного бюджета 232 млн евро на противодействие распространению коронавируса, призывает международное сообщество к сотрудничеству.
"Будь то повышение готовности в Европе, в Китае или где бы то ни было, международное сообщество должно работать вместе, и Европа должна играть ведущую роль", - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, слова которой приводятся в распространенном в понедельник коммюнике ЕК.
"Не должно быть никаких сомнений в том, что это глобальный вызов, и он требует сотрудничества всего международного сообщества", - подчеркнул на пресс-конференции в Брюсселе комиссар ЕС по вопросам кризисного управления Янез Ленарчич, объявляя о выделении средств союзного бюджета.
Он обрисовал весь спектр действий Брюсселя, не ограниченный рамками самого ЕС.
"Мы защищаем наших граждан, как в наиболее пострадавших регионах, так и в Европе. Мы финансируем разработку вакцин, а также обнаружение и лечение, что принесет пользу людям во всем мире. Мы помогаем Китаю, который до сих пор является основным эпицентром эпидемии. Наконец, мы наращиваем помощь странам с более слабыми системами здравоохранения, многие из которых находятся в Африке", - сказал Ленарчич.
Из 232 млн евро, выделенных Еврокомиссией, 114 млн. евро предназначены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в частности, для глобального плана готовности и реагирования. Он служит повышению готовности и реагированию на чрезвычайные ситуации в странах, в которых системы здравоохранения слабы и устойчивость которых ограничена.
15 млн. евро должны быть выделены в Африке, в том числе Институту Пастера в Дакаре на организацию быстрой диагностики и эпидемиологического надзора.
100 млн. евро распределяются следующим образом: 90 млн евро - в рамках государственно-частного партнерства с фармацевтической промышленностью, и 10 млн евро - на исследования в области эпидемиологии, диагностики, терапии и клинического менеджмента в области сдерживания и профилактики.
3 млн евро - Механизму гражданской защиты ЕС для оплаты рейсов по репатриации граждан ЕС из Уханя.
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