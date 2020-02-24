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Дальнее зарубежье 24.02.2020 19:45

У двух жительниц Омана, недавно вернувшихся из Ирана, подтверждено заражение "уханьским" вирусом

У двух женщин в Омане выявлено заражение остроинфекционным коронавирусом Covid-19, сообщает в понедельник оманское телевидение.

По его данным, обе пациентки недавно вернулись из Ирана.

Ранее в понедельник сообщалось о первых случаях заражения этим вирусом в Афганистане, Кувейте и Бахрейне. Все заболевшие также недавно вернулись из Ирана.

В связи с тем, что все пациенты из указанных стран недавно помещали Иран, власти еще одной страны региона - ОАЭ - запретили своим подданным посещать Иран, а также в Таиланд.

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Тэги: ОМАН, КОРОНАВИРУС, ВЫЯВЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]