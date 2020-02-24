Глава Конституционного суда Армении подал иск против премьер-министра

Ереванский суд рассмотрит гражданский иск председателя Конституционного суда Армении Грайра Товмасяна против премьер-министра Армении Никола Пашиняна за клевету, сообщается на портале судебной информации Datalex.am.
"Иск принят в производство с требованием извинения за оскорбительные высказывания и опровержения клеветнической информации", - отмечается в сообщении.
Ранее Пашинян и Товмасян оказались в центре публичного спора. В частности, в ходе пресс-конференции премьер Армении заявил, что Товмасян в результате нарушения положений конституции "оккупировал" должность главы КС, после чего предлагал властям свои услуги.
5 апреля в Армении состоится референдум об изменениях Конституции. Поправки в Основной закон предполагают отставку действующего главы Конституционного суда Армении Товмасяна и семи из девяти судей, которые были избраны до вступления в силу Конституции 2015 года.
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