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Регион 24.02.2020 20:15

Глава Конституционного суда Армении подал иск против премьер-министра

Ереванский суд рассмотрит гражданский иск председателя Конституционного суда Армении Грайра Товмасяна против премьер-министра Армении Никола Пашиняна за клевету, сообщается на портале судебной информации Datalex.am.

"Иск принят в производство с требованием извинения за оскорбительные высказывания и опровержения клеветнической информации", - отмечается в сообщении.

Ранее Пашинян и Товмасян оказались в центре публичного спора. В частности, в ходе пресс-конференции премьер Армении заявил, что Товмасян в результате нарушения положений конституции "оккупировал" должность главы КС, после чего предлагал властям свои услуги.

5 апреля в Армении состоится референдум об изменениях Конституции. Поправки в Основной закон предполагают отставку действующего главы Конституционного суда Армении Товмасяна и семи из девяти судей, которые были избраны до вступления в силу Конституции 2015 года.

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Тэги: АРМЕНИЯ, КС, ПРЕМЬЕР, ИСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]