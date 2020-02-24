Свыше 30 человек пострадало в результате наезда автомобиля на карнавальное шествие в Германии

Более 30 человек пострадали в результате наезда автомобиля на карнавальное шествие в немецком городе Фолькмарзене (федеральная земля Гессен), сообщает в понедельник таблоид Bild.
Первоначально речь шла о 10 раненых. Сообщается, что водитель въехал в толпу, протаранив ограждение, это мужчина в возрасте от 20 до 30 лет.
Представитель полиции сообщил изданию, что водитель автомобиля задержан, очевидцы сообщили изданию Frankfurter Rundschau, что водитель специально направлял машину на детей.
На месте происшествия работают медики и полицейские.
Другие детали уточняются.
Президент Азербайджана наградил экс-премьера Расизаде орденом «За службу Родине»
Эрдоган 25 февраля посетит с визитом Азербайджан
Мнацаканян заговорил об опасности эскалации в зоне карабахского конфликта
Минск не будет инициировать пересмотр газового контракта с РФ на 2020 год - источник
SOCAR закупает 40 спасательных плотов
ЕС выделяет более 230 млн евро на борьбу с коронавирусом
В Азербайджане 2 человек поместили в инфекционное отделение с диагнозом повышенной температуры, они находятся под наблюдением - Минздрав
Официальный Баку просит граждан Азербайджана временно воздержаться от поездок в Иран
Президент Алиев уволил главу ИВ Нефтчалы
В аэропорту Нахчывана завершили строительство второй ВПП
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Началась борьба иинтеллектуалов за кубок «Нар»
Банк Республика объявил о бесплатном обслуживании корпоративных клиентов.
Nar поддержал студентов университета ADA отличившихся в сфере ИТ
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
В Баку весной пройдет международная конференция, посвященная информационной инфраструктуре