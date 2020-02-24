Свыше 30 человек пострадало в результате наезда автомобиля на карнавальное шествие в Германии

Более 30 человек пострадали в результате наезда автомобиля на карнавальное шествие в немецком городе Фолькмарзене (федеральная земля Гессен), сообщает в понедельник таблоид Bild.

Первоначально речь шла о 10 раненых. Сообщается, что водитель въехал в толпу, протаранив ограждение, это мужчина в возрасте от 20 до 30 лет.

Представитель полиции сообщил изданию, что водитель автомобиля задержан, очевидцы сообщили изданию Frankfurter Rundschau, что водитель специально направлял машину на детей.

На месте происшествия работают медики и полицейские.

Другие детали уточняются.