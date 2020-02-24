С поезда Тбилиси-Батуми сняли двух граждан Китая с подозрением на коронавирус

Рейс пассажирского поезда Тбилиси-Батуми был задержан с места отправления в понедельник на некоторое время. Причиной задержки стала эвакуация из салона скоростного поезда двух граждан Китая с признаками кашля, сообщил в понедельник журналистам представитель грузинской железнодорожной компании Дачи Цагурия.
"Пассажиры поезда заметили у двух граждан признаки заболевания, кашель. В этой связи пассажиры обратились к нашим представителям, а те вызвали бригаду скорой помощи. Граждане Китая были перевезены в больницу", - сказал Цагурия.
Он сообщил, что в связи с этим инцидентом рейс Тбилиси-Батуми был выполнен с опозданием другим поездом.
Как сообщили журналистам пассажиры рейса, у китайцев был сильный кашель и в этой связи, опасаясь распространения коронавируса, они потребовали их изоляции.
В Тбилисской больнице имени Бочоришвили, врачи заявили журналистам, что у доставленных к ним двух граждан Китая нет признаком коронавируса, но они будут проверены лабораторно.
По информации Минздрава Грузиию, в понедельник из Кутаисского международного аэропорта в местную инфекционную больницу с повышенной температурой была доставлена гражданка Грузии, прибывшая из Италии. Она также пройдет тест на коронавирус в лаборатории Лугара в Тбилиси.
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