Шесть случаев заболевания новым коронавирусом зафиксировано в американском штате Техас

Шесть случаев заболевания вирусом COVID-19 зарегистрировано в городе Сан-Антонио (штат Техас), сообщает CNN.

Отмечается, что один из заболевших был эвакуирован из китайского Уханя, пятеро других - круизного лайнера Diamond Princess. Пациенты с коронавирусом находятся в изоляции в Техасском центре инфекционных заболеваний.

"Карантин был проведен с большой тщательностью высококвалифицированными специалистами. На данный момент у нас в общей сложности шесть положительных случаев, и были приняты все меры предосторожности, чтобы держать их должным образом изолированными, гарантируя, что шансы заражения для других чрезвычайно низки", - заявил мэр Сан-Антонио Рон Ниренберг на пресс-конференции в понедельник.