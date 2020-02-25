Шесть случаев заболевания новым коронавирусом зафиксировано в американском штате Техас

Шесть случаев заболевания вирусом COVID-19 зарегистрировано в городе Сан-Антонио (штат Техас), сообщает CNN.
Отмечается, что один из заболевших был эвакуирован из китайского Уханя, пятеро других - круизного лайнера Diamond Princess. Пациенты с коронавирусом находятся в изоляции в Техасском центре инфекционных заболеваний.
"Карантин был проведен с большой тщательностью высококвалифицированными специалистами. На данный момент у нас в общей сложности шесть положительных случаев, и были приняты все меры предосторожности, чтобы держать их должным образом изолированными, гарантируя, что шансы заражения для других чрезвычайно низки", - заявил мэр Сан-Антонио Рон Ниренберг на пресс-конференции в понедельник.
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