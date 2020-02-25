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Шесть случаев заболевания новым коронавирусом зафиксировано в американском штате Техас

Шесть случаев заболевания вирусом COVID-19 зарегистрировано в городе Сан-Антонио (штат Техас), сообщает CNN.

Отмечается, что один из заболевших был эвакуирован из китайского Уханя, пятеро других - круизного лайнера Diamond Princess. Пациенты с коронавирусом находятся в изоляции в Техасском центре инфекционных заболеваний.

"Карантин был проведен с большой тщательностью высококвалифицированными специалистами. На данный момент у нас в общей сложности шесть положительных случаев, и были приняты все меры предосторожности, чтобы держать их должным образом изолированными, гарантируя, что шансы заражения для других чрезвычайно низки", - заявил мэр Сан-Антонио Рон Ниренберг на пресс-конференции в понедельник.

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Тэги: США, ТЕХАС, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]