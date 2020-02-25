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Дальнее зарубежье 25.02.2020 11:25

Власти США призывают граждан отказаться от поездок в Южную Корею

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предостерегли граждан США от поездок в Южную Корею на фоне роста числа заболевших новым типом коронавируса в этой стране.

Согласно предупреждению на сайте организации, путешественникам стоит "избегать всех несущественных поездок в Южную Корею".

"Новый коронавирус вызывает вспышку респираторного заболевания (COVID-19) в Южной Корее. (...) Признаки и симптомы инфекции включают лихорадку, кашель и затрудненное дыхание. У некоторых пациентов также наблюдалась боль в горле. Некоторые пациенты также сообщили о диарее без других симптомов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новый тип коронавируса вызывает тяжелые состояния и даже смерть.

"Факторы развития тяжелого состояния пока не ясны, хотя пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями могут быть подвержены более высокому риску...", - заявила организация.

CDC также предостерегли от поездок в Китай и призвали людей, путешествующих в Японию, Иран и Италию соблюдать меры предосторожности.

Число заразившихся новым типом коронавируса в Южной Корее во вторник достигло 893 человек, увеличившись за истекшие сутки на 60 подтвержденных случаев, сообщают местные СМИ со ссылками на медицинские власти.

Всего с начала распространения вызываемого коронавирусом заболевания в стране скончались восемь человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: США, ЮЖКОРЕЯ, КОРОНАВИРУС, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]