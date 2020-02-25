Власти США призывают граждан отказаться от поездок в Южную Корею

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предостерегли граждан США от поездок в Южную Корею на фоне роста числа заболевших новым типом коронавируса в этой стране.
Согласно предупреждению на сайте организации, путешественникам стоит "избегать всех несущественных поездок в Южную Корею".
"Новый коронавирус вызывает вспышку респираторного заболевания (COVID-19) в Южной Корее. (...) Признаки и симптомы инфекции включают лихорадку, кашель и затрудненное дыхание. У некоторых пациентов также наблюдалась боль в горле. Некоторые пациенты также сообщили о диарее без других симптомов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новый тип коронавируса вызывает тяжелые состояния и даже смерть.
"Факторы развития тяжелого состояния пока не ясны, хотя пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями могут быть подвержены более высокому риску...", - заявила организация.
CDC также предостерегли от поездок в Китай и призвали людей, путешествующих в Японию, Иран и Италию соблюдать меры предосторожности.
Число заразившихся новым типом коронавируса в Южной Корее во вторник достигло 893 человек, увеличившись за истекшие сутки на 60 подтвержденных случаев, сообщают местные СМИ со ссылками на медицинские власти.
Всего с начала распространения вызываемого коронавирусом заболевания в стране скончались восемь человек.
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