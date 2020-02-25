Туркменские СМИ опубликовали конституционный законопроект о создании в стране двухпалатного парламента

Проект конституционного закона о создании в Туркменистане двухпалатного парламента опубликован в официальных туркменских СМИ.

Из документа следует, что новым высшим законодательным органом власти в республике станет Национальный совет Туркменистана. Национальный Совет будет состоять из двух палат - Халк Маслахаты (Народного совета) и Меджлиса (парламента).

В состав Халк Маслахаты войдут по восемь представителей от каждого велаята (области) страны, в Туркменистане их пять, и столицы, наделенной правами велаята. Представители Народного совета Туркменистана будут избираться тайным голосованием на заседаниях местных советов велаятов и столицы.

Кроме того, восемь членов в Халк Маслахаты (верхняя палата парламента) будет назначать президент Туркменистана. Таким образом, число членов палаты составит 56 человек.

Кроме того, согласно законопроекту, каждый экс-президент Туркменистана становится членом Халк Маслахаты, если только он не откажется от этого права.

В состав Халк Маслахаты может быть избран или назначен гражданин Туркменистана, достигший возраста 30 лет, имеющий высшее образование и в течение предшествующих 10 лет постоянно проживавший в Туркменистане.

Нижняя палата Национального Совета Туркменистана - Меджлис -будет состоять из 125 депутатов, которые избираются по избирательным округам с примерно равным числом избирателей. Депутатом Меджлиса может быть избран гражданин Туркменистана, достигший возраста 25 лет и в течение предшествующих 10 лет постоянно живший в Туркменистане.

Согласно законопроекту, срок полномочий членов обеих палата Национального совета Туркменистана - пять лет. При этом один и тот же человек не может одновременно являться членом обеих палат туркменского парламента.

Халк Маслахаты и Меджлис избирают из своего состава председателей Халк Маслахаты и Меджлиса, их заместителей, формируют свои комитеты и комиссии, отмечается в документе.

Если президент Туркменистана по тем или иным причинам не сможет исполнять свои обязанности, до избрания нового президента его полномочия переходят к председателю верхней палаты парламента (в настоящее время - председателю Меджлиса).

В законопроекте говорится, что член Халк Маслахаты или депутат Меджлиса не могут одновременно занимать должность члена правительства, главы региональной администрации, арчина (сельского старосты), судьи или прокурора.

Члены Халк Маслахаты и депутаты Меджлиса не могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности, арестованы или иным образом ограничены в свободе без согласия соответствующей палаты парламента.

Халк Маслахаты (верхняя палата парламента), в числе прочих, решает вопросы о проведении всенародных референдумов, рассматривает по предложению президента Туркменистана вопросы назначения и увольнения председателя Верховного суда, генпрокурора, глав МВД и Министерства юстиции, награждает главу государства государственными наградами, присваивает ему воинские и иные государственные звания, решает вопрос изменения госграницы, говорится в законопроекте.

Меджлис (нижняя палата парламента), в числе прочих, рассматривает вопросы об утверждении государственного бюджета, назначает выборы президента Туркменистана, депутатов Меджлиса, членов местных советов, по предложению главы государства избирает омбудсмена.

В сообщениях официальных туркменских СМИ отмечается, что вместе с принятием конституционного закона о двухпалатном парламенте в числе других изменений из Конституции Туркменистана предлагается исключить ст. 61. В этой статье говорится о том, что "каждый человек имеет право требовать возмещение в судебном порядке материального или морального ущерба, причинённого ему незаконными действиями государственных органов, иных организаций, их работников, а также отдельных лиц".

Ожидается, что после всенародного обсуждения поправки к Конституции будут доработаны и рассмотрены на заседании Халк Маслахаты осенью 2020 года. Ввести новые законы в действие планируется 1 января 2021 года.