Азербайджан в 2019г экспортировал азотных удобрений на $18,3 млн

Азербайджан в 2019 году экспортировал 114 тыс. 350,29 тонн азотных удобрений, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«В 2019 года объем экспорта из Азербайджана азотных удобрений (мочевина и сульфат аммония) составил 114 тыс. 350,29 тонн на сумму $18 млн 340,03 тыс.», - сообщили в правительстве.

В том числе, в отчетный период экспорт из Азербайджана мочевины (номенклатурный код 310210 – ИФ) составил 113 тыс. 900,29 тонн на сумму $18 млн 236,03 тыс. Основной объем экспорта мочевины пришелся на Бразилию – 32 тыс. 759,84 тонн на $5 млн 98,72 тыс., Болгарию – 26 тыс. 550,42 тыс. на $4 млн 358,03 тыс., Турцию – 22 тыс. 193,07 тонн на $3 млн 550,89 тыс. и Молдову – 15 тыс. 337,6 тонн на $2 млн 454,02 тыс. Остальная часть продукции поставлялась в Россию, Украину, Румынию.

Кроме этого, в 2019 году Азербайджан экспортировал 450 тонн сульфата аммония (номенклатурный код 310221 – ИФ) на $104 тыс. Весь объем поставок осуществлен в Иран.

По данным правительства, за 2019 год импорт в Азербайджан азотных удобрений составил 148 тыс. 695,17 тонн (спад на 9,8%) на $32 млн 959,47 тыс. (спад на 11,8%).

В структуре импорта этой продукции основной объем составил нитрат аммония (не производится в Азербайджане) - 130 тыс. 582,87 тонн на $27 млн 559,74 тыс.

При этом, львиная доля нитрата аммония была импортирована в Азербайджан из России (106 тыс. 917,22 тонн на $22 млн 850,44 тыс.), еще имелись поставки из Грузии (23 тыс. 662,9 тонны на $4 млн 703,4 тыс.) и др. стран.

В Азербайджане производством азотных удобрений (мочевины) занимается карбамидный завод SOCAR Carbamide Plant, введенный в эксплуатацию 16 января 2019 года. В июне 2019 года предприятие начало экспорт азотных удобрений.

Завод включает три производственных участка: производство аммиака; производство карбамида; производство карбамидных гранул. Мощность предприятия составляет 1,2 тыс. тонн аммиака и 2 тыс. тонн карбамида в сутки. При этом, ежегодные доходы завода от экспорта карбамида прогнозируются на уровне $160 млн.

Внутренние потребности Азербайджана в карбамиде составляют 100-150 тыс. тонн в год. С учетом мощности завода по производству 650-660 тыс. тонн карбамида, на экспорт будет направляться до 500 тыс. тонн в год готовой продукции. Основными рынками сбыта являются Турция, страны Черноморского региона и Средиземноморья.

Общая стоимость строительства завода составила 780 млн евро, из которых 197 млн евро составили средства, выделенные из госбюджета Азербайджана, 500 млн евро - заемные средства, 80-85 млн евро - налоговые и прочие отчисления в бюджет в ходе строительства, которые выплатила компания SOCAR из собственных средств.

Н.Аббасова