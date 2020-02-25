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СНГ 25.02.2020 11:45

Белоруссия усилила санитарно-карантинный контроль за прибывающими из Италии

Министерство здравоохранения Белоруссии усилило санитарно-эпидемиологический надзор за лицами, прибывающими из Италии, в связи с распространением коронавируса, сообщили в ведомстве.

"С учетом активизации распространения коронавируса COVID-19 в Европейском регионе и других странах мира, в частности в северной части Италии, Южной Корее, Сингапуре, Японии, Таиланде с 25 февраля организован усиленный санитарно-карантинный контроль за лицами, прибывающими из Итальянской Республики, и их медицинское наблюдение", - заявили в Минздраве.

Там обратили внимание на появление дополнений в "Комплексном плане мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавируса COVID-19". В Белоруссии также предусмотрены дополнительные мероприятия в отношении граждан, которые прибывают из закрытых на карантин стран, отметили в министерстве.

"В том числе усилены меры безопасности, организован дополнительный пункт санитарно-карантинного контроля и забора материала для проведения лабораторных исследований в Национальном аэропорту "Минск", - говорится в сообщении ведомства.

Минздрав Белоруссии рекомендует гражданам страны по возможности воздержаться от посещения тех регионов северной части Италии, где объявлен карантин.

Согласно данным итальянской газеты "Репубблика", число подтвержденных случаев заражения остроинфекционным коронавирусом Covid-19 в Италии достигло 203. Большинство случаев заражения - 165 пациентов - выявлены в итальянской области Ломбардия.

Кроме того, вирус распространился в областях Венето, Эмилия-Романья, Лацио и Пьемонте.

Таким образом, отмечает "Репубблика", в настоящий момент Италия занимает третье место в мире по количеству зараженных "уханьским" вирусом после Китая и Южной Кореи.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ИТАЛИЯ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]