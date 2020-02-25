Азербайджан в 2019 году импортировал шоколада на $46 млн, на Россию приходится $29,5 млн

Азербайджан в 2019 году импортировал шоколада на сумму $45 млн 888 тыс., сообщили «Интерфакс- Азербайджан» в правительстве.
«В 2019 году Азербайджан импортировал 17,765 тыс. тонн шоколада на сумму $45 млн 888 тыс. По сравнению с 2018 годом импорт в количественном выражении увеличился на 6,6%, в стоимостном - на 13,3%», - отметили в правительстве.
Основным поставщиком шоколада в Азербайджан являлась Россия. В частности, за 2019 год из РФ импортировано 12,643 тыс. тонн шоколада (рост на 12,3%) на сумму $29 млн 461,19 тыс. (рост на 17,5%). В целом, на РФ пришлось 71,2% импорта шоколада в Азербайджан за 2019 год.
Другим крупным поставщиком шоколада в Азербайджан являлась Украина. В течение прошлого года из Украины было импортировано 2,312 тыс. тонн продукции на сумму $4 млн 369,5 тыс.
В тоже время Азербайджан в 2019 году экспортировал 2,49 тыс. тонны шоколада (рост на 48,5%) на $5 млн 277,17 тыс. (рост на46,5%). При этом экспорт в Россию составил 1,341 тыс. тонн (рост на 46,44%) на $2 млн 918,64 тыс. (рост на 48,7%).
Б.Рустамбеков
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