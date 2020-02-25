Эрдоган заявил, что делегация России прибудет в Турцию в среду

Российская делегация прибудет в среду в Турцию для обсуждения ситуации в сирийской провинции Идлиб, заявил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Делегация прибудет в нашу страну завтра", - заявил Эрдоган журналистам перед отбытием в Азербайджан.

Кроме того, президент отметил, что договоренности по проведению 5 марта четырехстороннего саммита (Турция, Россия, Франция, Германия) по проблеме в Сирии пока не достигнуты.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель во время разговора с Эрдоганом на прошлой неделе в свою очередь заявили, что считают правильной идею проведения четырехсторонней встречи в верхах по сирийской проблеме.

В последнее время между Москвой и Анкарой есть разногласия по Идлибской зоне деэскалации, где значительно обострилась обстановка.

Турция обвиняет сирийские войска и их союзников в атаках на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе и требует от Дамаска вывести силы из зоны деэскалации.

Российские военные заявляли, что армия Сирии отвечала на атаки боевиков.

Эрдоган 19 февраля потребовал от Дамаска в ближайшие дни отвести войска на позиции, предшествовавшие наступлению позиции в Идлибе, пригрозив в противном случае начать полномасштабные военные действия на севере Сирии.

Эрдоган также заявлял, что переговоры РФ и Турции по ситуации в Идлибе пока не принесли ощутимых результатов, и будут продолжены.