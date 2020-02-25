Азербайджанский AccessBank планирует выйти прибыль по итогам 2020г

Азербайджанский AccessBank планирует по итогам 2020 года выйти на чистую прибыль, заявил председатель правления банка Анар Гасанов.
«После рекапитализации, акционеры предприняли шаги для оздоровления долларового кредитного портфеля банка, который пострадал в результате девальвации. Нам удалось существенно увеличить резервы по кредитному портфелю, тем самым обеспечив более эффективное управление кредитными рисками и минимизацию потерь, связанных с возможным ухудшением качества активов банка. Данные консервативные меры, главным образом, и являются причиной годовых убытков банка, которые планировались при капитализации. При этом, отмечу, что IV квартал прошлого года мы завершили с прибылью», - сказал Гасанов в интервью агентству «Интерфакс-Азербайджан.
Это, по его словам, позволяет банку с уверенностью смотреть на 2020 год, который, по прогнозам будет завершен «с хорошей прибылью».
«На данный момент банк осуществляет свою деятельность в полном соответствии с четырехлетним бизнес-планом, который был разработан с учетом рекапитализации. Наша главная задача – завершить год с прибылью, также у нас достаточно амбициозные планы по развитию кредитного портфеля. Мы хотим реализовать это, в первую очередь, за счет привлечения средств на внутреннем рынке. Мы видим, что клиенты доверяют AccessBank и хотят держать свои средства в нашем банке. Полагаю, это самая здоровая комбинация и модель развития, используя внутренние ресурсы размещать их правильно», - сказал Гасанов.
Глава банка отметил, что в 2020 году, как и прежде, банк продолжит активную работу в аграрном секторе, в среднем и малом бизнесе. «В связи с этим мы проводим большую работу, чтобы сохранить наши лидирующие позиции в данном направлении. Мы обладаем эффективной филиальной сетью, особенно в регионах. Региональные филиалы демонстрируют развитие агробизнеса, и я думаю, что в этом году мы будем достаточно уверенно развиваться на региональном уровне», - сказал Гасанов.
Чистый убыток AccessBank в 2019 году составил 89,7 млн манатов, что было связано с направлением значительных средств на резервы по кредитам. В частности, на формирование резервов по возможным потерям в 2019 году было направлено 103,5 млн манатов.
AccessBank действует в Азербайджане с 2002 года и входит в десятку ведущих банков страны. Все акционеры банка – иностранные банки и финансовые институты: Азиатский банк развития (19,89%), Европейский инвестиционный банк (17,39%), Международная финансовая корпорация (16,56%), responsAbility SICAV (Lux) (2,91%), responsAbility Management Company S.A. (7,11%), Голландский банк развития (9,41%), Австрийский банк развития (9,17%), SIFEM AG (8,89%), EFSE (2,78%), Symbiotics SICAV (2,27%), GGF (1,77%), LFS Advisory (1,27%) и Черноморский банк торговли и развития (0,58%).
С полным текстом интервью с Анаром Гасановым можно ознакомиться на сайте www.interfax.az.
А.Мамедов
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