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Регион 25.02.2020 11:13

Эрдоган намерен не позднее 5 марта встретиться с Путиным для обсуждения ситуации в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник о намерении не позднее 5 марта провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения ситуации вокруг Сирии.

"Россия оказывает максимальную поддержку режиму Асада, в том числе с воздуха. У нас будет встреча с Путиным по этому вопросу не позднее 5 марта", - приводит издание "Сабах" слова Эрдогана, сказанные на пресс-конференции перед вылетом в Азербайджан.

"В ходе переговоров с Путиным мы продолжим обсуждение плана действий по Идлибу. Обсудим и устраним возможные недостатки", - в свою очередь цитирует агентство "Анадолу" слова Эрдогана.

Он отметил, что на любые попытки отрицать активную поддержку Россией Дамаска Анкара может предъявить соответствующие факты.

"Анкара не вынуждена, а обречена на борьбу в Сирии", - резюмировал президент.

В субботу турецкие СМИ сообщили, что Эрдоган заявил о планах 5 марта провести четырехсторонний саммит по проблеме сирийской провинции Идлиб - с участием лидеров России, Франции и ФРГ.

В минувшую пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель заявили во время разговора с Эрдоганом, что считают правильной идею проведения четырехсторонней встречи в верхах по сирийской проблеме.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник о намерении не позднее 5 марта провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения ситуации вокруг Сирии.

"Россия оказывает максимальную поддержку режиму Асада, в том числе с воздуха. У нас будет встреча с Путиным по этому вопросу не позднее 5 марта", - приводит издание "Сабах" слова Эрдогана, сказанные на пресс-конференции перед вылетом в Азербайджан.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, ПУТИН, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]