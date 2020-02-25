Эрдоган намерен не позднее 5 марта встретиться с Путиным для обсуждения ситуации в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник о намерении не позднее 5 марта провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения ситуации вокруг Сирии.
"Россия оказывает максимальную поддержку режиму Асада, в том числе с воздуха. У нас будет встреча с Путиным по этому вопросу не позднее 5 марта", - приводит издание "Сабах" слова Эрдогана, сказанные на пресс-конференции перед вылетом в Азербайджан.
"В ходе переговоров с Путиным мы продолжим обсуждение плана действий по Идлибу. Обсудим и устраним возможные недостатки", - в свою очередь цитирует агентство "Анадолу" слова Эрдогана.
Он отметил, что на любые попытки отрицать активную поддержку Россией Дамаска Анкара может предъявить соответствующие факты.
"Анкара не вынуждена, а обречена на борьбу в Сирии", - резюмировал президент.
В субботу турецкие СМИ сообщили, что Эрдоган заявил о планах 5 марта провести четырехсторонний саммит по проблеме сирийской провинции Идлиб - с участием лидеров России, Франции и ФРГ.
В минувшую пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель заявили во время разговора с Эрдоганом, что считают правильной идею проведения четырехсторонней встречи в верхах по сирийской проблеме.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник о намерении не позднее 5 марта провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения ситуации вокруг Сирии.
"Россия оказывает максимальную поддержку режиму Асада, в том числе с воздуха. У нас будет встреча с Путиным по этому вопросу не позднее 5 марта", - приводит издание "Сабах" слова Эрдогана, сказанные на пресс-конференции перед вылетом в Азербайджан.
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