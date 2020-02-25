Visa считает важным создание в Азербайджане законодательных рамок для дистанционного открытия счетов

Глобальная компания платежных технологий Visa положительно оценивает деятельность властей Азербайджана для развития и популяризации безналичных расчетов, сказала агентству "Интерфакс-Азербайджан" региональный менеджер компании в странах Кавказского региона Кристина Дорош.

«Мне очень приятно отметить, что Visa является долгосрочным партнером регуляторных органов Азербайджана и участников рынка в вопросах развития безналичных расчетов. Мы активно сотрудничаем с Центральным банком Азербайджана, Центром анализа экономических реформ и коммуникаций и Ассоциацией банков. И те усилия, которые предпринимает государство в целом посредством данных представителей, действительно дают результат", - заявила Дорош.

По ее словам, Азербайджан является «одним из самых продвинутых рынков» с точки зрения готовности регуляторных органов и государства развивать и внедрять платежные технологии.

«Начиная с инициатив, реализованных в партнерстве с Visa и заканчивая теми действиями, которые государство предпринимает самостоятельно, например, создание единого экспортного окна, платформа электронного правительства, которая очень активно развивается – все эти шаги и инициативы, реализуемые государством, помогают продвижению безналичных платежей», - считает Дорош.

Региональный менеджер Visa отметила, что следующим шагом для дальнейшего развития безналичных расчетов в Азербайджане могло бы стать принятие законодательных рамок для дистанционного открытия счетов.

«Здесь тоже хочется отметить, что Азербайджан, наверное, первым из всех стран СНГ и Юго-Восточной Европы, рассматривает возможность удаленной идентификации клиента посредством звонков в Skype. И это действительно одна из ключевых инициатив, так как такой процесс дает возможность клиентам не приходить в банк, а банку предоставлять услуги на расстоянии. Также Азербайджан очень активно движется в сторону правильного взаимодействия с торговыми точками для расширения сети приема карт к оплате. Очень важно, что государственные органы Азербайджана уделяют внимание вопросам развития сети приема карт не только к Баку, но и в регионах, где данная проблема, является более острой», - сказала Дорош.

А.Мамедов