МВФ снизил прогноз роста ВВП Китая до 5,6% с 6% в 2020г из-за коронавируса

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает роста ВВП Китая на 5,6% в 2020 году, что на 0,4 процентного пункта ниже сделанного в январе прогноза.

Эпидемия коронавируса COVID-19 замедлит рост мирового ВВП на 0,1 п.п., сообщила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева на встрече министров финансов и глав центральных банков стран G20 в Эр-Рияде.

"В январе мы прогнозировали укрепление роста мировой экономики с 2,9% в прошлом году до 3,3% в этом году. С тех пор COVID-19 стал глобальным чрезвычайным происшествием и подорвал деятельность Китая, - сказала она. - Китайские власти работают над смягчением негативного воздействия на экономику с помощью антикризисных мер, предоставления ликвидности, фискальных мер и финансовой поддержки".

При этом Георгиева отметила, что неопределенности слишком велики, чтобы давать точные прогнозы. "Многие сценарии могут исполниться, в зависимости от того, как быстро будет сдержано распространение вируса и как быстро Китай и другие пострадавшие экономики вернутся в нормальное состояние", - полагает она.

Согласно нынешнему базовому сценарию МВФ, экономика Китая вернется к нормальному состоянию во втором квартале. В результате воздействие на мировую экономику будет относительно незначительным и кратковременным.

"При этом сценарии рост ВВП Китая в 2020 году составит 5,6%. Это на 0,4 п.п. ниже, чем январский прогноз. Подъем глобальной экономики будет снижен примерно на 0,1 п.п.", - заявила глава фонда.

"Но мы также рассматриваем более тяжелые сценарии, в которых распространение вируса продолжается дольше и в более глобальном масштабе, а последствия для экономического роста более длительны", - сказала она.

По словам Георгиевой, вспышка коронавируса является серьезным напоминанием о том, как непредвиденные события могут угрожать хрупкому восстановлению, и призвала политиков G20 работать над уменьшением других факторов неопределенности, связанных с торговлей, изменением климата и неравенством.

"Неопределенность становится новой нормой, - написала Георгиева в блоге на сайте МВФ. - Хотя некоторые неопределенности, такие как болезни, находятся вне нашего контроля, мы не должны создавать новые неопределенности там, где мы можем этого избежать".