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Финансы 25.02.2020 11:28

Visa расширит токенизацию в Азербайджане и запустит технологию Visa Tap to Phone – региональный менеджер

Visa, глобальная компания платежных технологий, совместно с азербайджанскими банками продолжает активную работу над внедрением технологии токенизации в стране, сказала агентству «Интерфакс-Азербайджан» региональный менеджер компании в Азербайджане и странах Кавказского региона Кристина Дорош.

«Мне очень приятно отметить, что проекты, которые Visa планировала в прошлом году, уже активно реализуются. В сентябре 2019 года мы запустили технологию токенизации с Международным банком Азербайджана (МБА), а в январе этого года токенизацию запустил Kapital Bank. Теперь держатели карт и Kapital Bank могут привязать их к приложениям в мобильном телефоне и оплачивать покупки телефоном. На очереди другие банки. Токенизация сегодня является определяющим трендом индустрии безналичных платежей, банки это понимают и активно работают в этом направлении”, - сказала Дорош.

Токенизация представляет собой технологию шифрования карточных данных пользователя. «При совершении платежа данные банковской карты заменяются цифровым идентификатором — токеном. Каждый токен уникален, генерируется для конкретного устройства и не может использоваться отдельно от него, что делает бесполезным перехват таких данных злоумышленниками. Токенизация является ключевым трендом для развития мобильных платежей и обеспечения еще большей безопасности», - пояснила она.

Дорош также отметила, что компания продолжает работать над внедрением в Азербайджане технологии Visa Tap to Phone, с помощью которой смартфон на основе операционной системы Android может быть использован в качестве альтернативы pos-терминалу - для приема бесконтактных платежей.

«В настоящее время мы активно сотрудничаем с рядом банков над тестированием этой технологии. Отмечу очень высокий интерес рынка к технологии Visa Tap to Phone. И это не удивительно - эта технология может качественно изменить сеть приема карт в Азербайджане, и это уже происходит и в Украине, и в Грузии, и в Казахстане, и в Беларуси, где были запущены пилотные проекты», - сказала Дорош.

А. Мамедов

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Тэги: VISA, ТОКЕНИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]