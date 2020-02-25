Эрдоган сообщает о гибели двух турецких военных в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник заявил, что в Ливии погиби двое турецких военнослужащих.

"Двое наших (военных - ИФ) стали мучениками в Ливии", - сказал он на пресс-конференции.

Однако Эрдоган не уточнил, когда именно погибли военные.

В Ливии Анкара оказывает содействие главе признанного ООН правительства национального согласия (ПНС) Файезу Сараджу. В свою очередь Эрдоган в конце января заявлял, что Анкара отправляет военных в Ливию, чтобы те обучали бойцов из формирований, поддерживающих ПНС.

В минувшую субботу Эрдоган завил, что действия Анкары в Сирии и Ливии отвечают требованиям национальных интересов.

Эрдоган отметил, что, если Турция "откажется от борьбы за свои интересы в Сирии, Ливии и в восточном Средиземноморье, то уже завтра должна будет пожинать тяжелые плоды своих ошибок".

В настоящий момент в Ливии наблюдается двоевластие. В стране функционирует признанное ООН правительство национального согласия в Триполи и так называемое восточное правительство, которое поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар. С апреля 2019 года его армия штурмует ливийскую столицу.