Азербайджан и Турция подпишут соглашение о преференциальной торговле

Азербайджан и Турция подпишут 9 документов по итогам заседания Совета сотрудничества 25 февраля в Баку.
Для участия в заседании Совета во вторник Азербайджан с визитом посетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает турецкая Hurriyet Daily News.
«Между двумя странами будет подписано 9 документов в сферах торговли, обороны, спорта и других областях. Ключевым соглашением является соглашение о преференциальной торговле», - отмечает издание.
Действие соглашения о преференциальной торговле будет охватывать 15 наименований товаров.
По оценкам турецкой стороны, подписание такого соглашения ускорит развитие торговых отношений между двумя странами.
Соглашение о преференциальной торговле предусматривает введение нулевой ставки таможенной пошлины на взаимные поставки товаров между Турцией и Азербайджаном. В октябре 2017 года Турция также освободила от пошлин товары, поставляемые из Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана. Всего в список включено 43 наименования продукции (13 сельскохозяйственных, 30 промышленных товаров).
А.Азизов
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