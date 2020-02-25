Азербайджан и Турция подпишут соглашение о преференциальной торговле

Азербайджан и Турция подпишут 9 документов по итогам заседания Совета сотрудничества 25 февраля в Баку.

Для участия в заседании Совета во вторник Азербайджан с визитом посетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает турецкая Hurriyet Daily News.

«Между двумя странами будет подписано 9 документов в сферах торговли, обороны, спорта и других областях. Ключевым соглашением является соглашение о преференциальной торговле», - отмечает издание.

Действие соглашения о преференциальной торговле будет охватывать 15 наименований товаров.

По оценкам турецкой стороны, подписание такого соглашения ускорит развитие торговых отношений между двумя странами.

Соглашение о преференциальной торговле предусматривает введение нулевой ставки таможенной пошлины на взаимные поставки товаров между Турцией и Азербайджаном. В октябре 2017 года Турция также освободила от пошлин товары, поставляемые из Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана. Всего в список включено 43 наименования продукции (13 сельскохозяйственных, 30 промышленных товаров).

А.Азизов