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Внешняя политика 25.02.2020 11:45

Азербайджан и Турция подпишут соглашение о преференциальной торговле

Азербайджан и Турция подпишут 9 документов по итогам заседания Совета сотрудничества 25 февраля в Баку.

Для участия в заседании Совета во вторник Азербайджан с визитом посетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает турецкая Hurriyet Daily News.

«Между двумя странами будет подписано 9 документов в сферах торговли, обороны, спорта и других областях. Ключевым соглашением является соглашение о преференциальной торговле», - отмечает издание.

Действие соглашения о преференциальной торговле будет охватывать 15 наименований товаров.

По оценкам турецкой стороны, подписание такого соглашения ускорит развитие торговых отношений между двумя странами.

Соглашение о преференциальной торговле предусматривает введение нулевой ставки таможенной пошлины на взаимные поставки товаров между Турцией и Азербайджаном. В октябре 2017 года Турция также освободила от пошлин товары, поставляемые из Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана. Всего в список включено 43 наименования продукции (13 сельскохозяйственных, 30 промышленных товаров).

А.Азизов

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Тэги: ТУРЦИЯ, СОГЛАШЕНИЯ, ПОДПИСАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]