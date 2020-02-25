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СНГ 25.02.2020 18:57

Зеленский втрое опередил бы конкурентов на президентских выборах - опрос

24,8% украинцев готовы поддержать на президентских выборах действующего главу государства Владимира Зеленского, если бы они прошли в феврале 2020 года, свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), обнародованные во вторник.

7,3% респондентов заявили, что проголосовали были за лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко, 6,5% за лидера партии "Европейская солидарность", пятого президента Петра Порошенко, 3,9% - за лидера Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлию Тимошенко.

При этом из тех, кто определился с кандидатом и с допущением, что процент людей, которые испортят бюллетень, будет таким же, как в первом туре президентских выборов 2019 года, за Зеленского проголосовали бы 44,2% опрошенных, за Бойко - 13,1%, за Порошенко - 11,6%, за Тимошенко - 6,9%.

Сравнение этих результатов с результатами первого тура выборов 2019 года показывает укрепление рейтинга Зеленского (на 14 %) и Бойко (на 1,4%), при этом ослабление рейтинга Порошенко (на 4,3%) и Тимошенко (на 6,9%).

Опрос проводился 8-18 февраля методом личного интервьюирования 2038 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме неподконтрольных властям, по 4-х ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]