Армин Лашет и Фридрих Мерц будут соперничать за пост лидера ХДС

Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет и экс-глава фракции Христианско-демократического союза в бундестаге ФРГ Фридрих Мерц во вторник объявили об участии в борьбе за пост лидера партии.
Оба политика провели в Берлине пресс-конференции.
"Я сказал Армину Лашету, что если меня не изберут, то я готов буду баллотироваться на должность заместителя председателя", - сказал Мерц во вторник на пресс-конференции, добавив, что рассчитывает на победу.
Перед этим на другой пресс-конференции свою кандидатуру представил Лашет, которого поддерживает министр здравоохранения Германии Йенс Шпан. Ранее СМИ и эксперты предполагали, что Шпан сам захочет выдвигаться на пост лидера ХДС. Лашет не стал предполагать, что будет в случае, если его изберут председателем партии сейчас. "Конституционные правила понятны, у нас стабильное конституционное право, поэтому мы будем рассчитывать на время после 2021", - сказал он.
После скандала в федеральной земле Тюрингия действующий председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр передумала выдвигаться в канцлеры и решила отказаться от должности председателя партии.
Кандидат в канцлеры от партии в Германии - первый номер в партийном списке на выборах в парламент. Обычно кандидатов назначают крупные партии, такие, как партийный союз ХДС/ХСС или Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), поскольку только у них есть шансы на выдвижение канцлера. Канцлера по предложению президента ФРГ выбирает парламент по итогам парламентских выборов. Очередные выборы должны состояться в Германии осенью 2021 года.
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