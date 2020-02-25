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СНГ 25.02.2020 17:12

Президент Украины требует погасить долги по зарплате шахтерам

Президент Украины Владимир Зеленский требует от правительства закрыть долги по заработной плате шахтером в ближайшие два месяца.

"Я очень прошу в ближайшие два месяца - март, апрель - закрыть все долги полностью перед шахтерами. Если не будем это закрывать, пропустим хоть одни сутки, то, мне кажется, будет справедливо, если все правительство не будет получать заработную плату за этот месяц", - сказал глава государства на совещании работников угольной отрасли во вторник в Киеве.

По словам Зеленского, долг государства по заработной плате шахтерам в настоящее время составляет от одного до полутора миллиардов гривен и накапливался с 2014 года.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ШАХТЕРЫ, ЗАРПЛАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]