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Дальнее зарубежье 25.02.2020 17:45

Голландская железная дорога выплатила 32 млн евро компенсаций семьям жертв Холокоста

Государственная железнодорожная компания Nederlandse Spoorwegen (NS) выплатила около 32 млн евро компенсаций семьям жертв Холокоста, сообщается в ее пресс-релизе.

В июне 2019 года компания обязалась провести такие выплаты за то, что в годы Второй мировой войны участвовала в транспортировке евреев и цыган в концлагеря по указанию немецких властей. NS рассмотрела около 4 тыс. заявок от выживших и родственников жертв, все они получили компенсации от 5 тыс. до 15 тыс. евро.

После оккупации в 1940 году компания NS исполнила приказ о депортации евреев в концентрационный лагерь Вестерборк. Туда были вывезены около 107 тыс. человек, в том числе Анна Франк. Далее людей перевозили в Освенцим, Собибор и другие лагеря смерти. За выполнение перевозок NS тогда получила от нацистов крупную сумму, сейчас ее оценивают примерно в 2,5 млн евро.

В 2005 году NS официально призналась в сотрудничестве с нацистами и извинилась за то, какую роль она сыграла в депортации.

Компания оценивала число лиц, которые могут обратиться за компенсацией примерно в 500 человек выживших и около 5 тыс. родственников жертв. Компания готова была выплатить им до 50 млн евро, сообщает Deutsche Welle.

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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, ЖЕЛДОРОГА, ХОЛОКОСТ, ВЫПЛАТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]