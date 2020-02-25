Голландская железная дорога выплатила 32 млн евро компенсаций семьям жертв Холокоста

Государственная железнодорожная компания Nederlandse Spoorwegen (NS) выплатила около 32 млн евро компенсаций семьям жертв Холокоста, сообщается в ее пресс-релизе.
В июне 2019 года компания обязалась провести такие выплаты за то, что в годы Второй мировой войны участвовала в транспортировке евреев и цыган в концлагеря по указанию немецких властей. NS рассмотрела около 4 тыс. заявок от выживших и родственников жертв, все они получили компенсации от 5 тыс. до 15 тыс. евро.
После оккупации в 1940 году компания NS исполнила приказ о депортации евреев в концентрационный лагерь Вестерборк. Туда были вывезены около 107 тыс. человек, в том числе Анна Франк. Далее людей перевозили в Освенцим, Собибор и другие лагеря смерти. За выполнение перевозок NS тогда получила от нацистов крупную сумму, сейчас ее оценивают примерно в 2,5 млн евро.
В 2005 году NS официально призналась в сотрудничестве с нацистами и извинилась за то, какую роль она сыграла в депортации.
Компания оценивала число лиц, которые могут обратиться за компенсацией примерно в 500 человек выживших и около 5 тыс. родственников жертв. Компания готова была выплатить им до 50 млн евро, сообщает Deutsche Welle.
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