ЕАЭС необходимо развивать взаимодействие с Евросоюзом - Назарбаев

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) развивается успешно, но еще многое предстоит сделать, в частности, в налаживании взаимодействия с Евросоюзом, заявил первый президент Казахстана, почетный председатель ЕАЭС Нурсултан Назарбаев.

"В течение этих лет ЕАЭС успешно развивается. Ряд стран проявляет активный интерес к нему. Кто-то хочет быть наблюдателем, кто-то хочет вступить в союз. Предстоит большая работа, в том числе по развитию интеграции с Европейским Союзом", - сказал Назарбаев во вторник в казахстанской столице на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаилом Мясниковичем.

Слова Назарбаева приведены в сообщении, опубликованном на сайте казахстанского лидера.

На встрече стороны обсудили дальнейшее развитие взаимоотношений между государствами в рамках ЕАЭС. Мясникович рассказал о состоявшихся переговорах с руководством Казахстана и планах дальнейшей работы ЕЭК. Назарбаев со своей стороны заверил председателя коллегии, что будет оказывать ему всестороннюю поддержку в решении вопросов укрепления экономического Союза, говорится в сообщении.