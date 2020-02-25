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СНГ 25.02.2020 17:33

ЕАЭС необходимо развивать взаимодействие с Евросоюзом - Назарбаев

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) развивается успешно, но еще многое предстоит сделать, в частности, в налаживании взаимодействия с Евросоюзом, заявил первый президент Казахстана, почетный председатель ЕАЭС Нурсултан Назарбаев.

"В течение этих лет ЕАЭС успешно развивается. Ряд стран проявляет активный интерес к нему. Кто-то хочет быть наблюдателем, кто-то хочет вступить в союз. Предстоит большая работа, в том числе по развитию интеграции с Европейским Союзом", - сказал Назарбаев во вторник в казахстанской столице на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаилом Мясниковичем.

Слова Назарбаева приведены в сообщении, опубликованном на сайте казахстанского лидера.

На встрече стороны обсудили дальнейшее развитие взаимоотношений между государствами в рамках ЕАЭС. Мясникович рассказал о состоявшихся переговорах с руководством Казахстана и планах дальнейшей работы ЕЭК. Назарбаев со своей стороны заверил председателя коллегии, что будет оказывать ему всестороннюю поддержку в решении вопросов укрепления экономического Союза, говорится в сообщении.

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Тэги: КАЗАХСТАН, НАЗАРБАЕВ, ЕАЭС, ЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]