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СНГ 25.02.2020 18:02

Экс-глава Службы госбезопасности Узбекистана приговорен к 19 годам лишения свободы по обвинениям в коррупции

Военный суд Узбекистана приговорил к 19 годам лишения свобода бывшего председателя Службы госбезопасности (СГБ) республики Ихтиера Абдуллаева и его первого заместителя Джахонгира Эгамова по обвинениям во взяточничестве.

За совершение коррупционных преступлений бывший генпрокурор Узбекистана Отабек Мурадов приговорен к пяти годам ограничения свободы, сообщила во вторник пресс-служба Верховного суда республики.

"Во вторник в военном суде завершено рассмотрение уголовного дела над бывшими генеральным прокурором Мурадовым, председателем СГБ Абдуллаевым и его заместителем Эгамовым. Приговором суда они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьей 210 (получение взятки) и другими статьями Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.

Суд над бывшим главой СГБ Узбекистана и его сообщниками в силовых структурах по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве начался в июне 2019 года.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Суд выслушал показания более 70 пострадавших и свидетелей.

Суд признал Муродова виновным в совершении ряда преступлений. Вместе с тем, было принято во внимание его искреннее раскаяние и активное участие в раскрытии преступления, а также полное возмещение ущерба. Исходя из этого, ему было назначено наказание в виде пяти лет ограничения свободы, говорится в сообщении.

Абдуллаев и Игамов приговорены к 19 годам лишения свободы каждый. Кроме того, они лишены права занимать должностные и материально-ответственные положения в течение определенного срока.

В сентябре 2018 года приговором Военного суда Ихтиер Абдуллаев уже был приговорен к 18 годам лишения свободы, а Джахангир Игамов - к 16 годам лишения свободы. Суд признал Абдуллаева и членов "его преступного сообщества" (фигурантами дела было более 20 человек) виновным в организации преступного сообщества, получении взяток, заключении сделок вопреки интересам Узбекистана, вымогательстве, хищении чужого имущества, нарушении таможенного законодательства в особо крупных размерах, в интересах организованной группы и преступного сообщества, и ряда других уголовно наказуемых деяний, путем злоупотребления должностными полномочиями.

Отабек Муродов был освобожден от должности генпрокурора 20 июня минувшего года. Дело Муродова рассматривалось в рамках дела бывшего председателя СГБ Абдуллаева.

Абдуллаев с 2015 года работал Генеральным прокурором Узбекистана, затем занимал пост главы СГБ с конца января 2018 года по февраль 2019 года.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, СПЕЦСЛУЖБА, ЭКС/ГЛАВА, ПРИГОВОР


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