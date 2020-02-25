Полиция Греции вступила в столкновения с противниками строительства лагерей для беженцев

На греческих островах Лесбос и Хиос во вторник произошли столкновения между полицией и демонстрантами, протестующими против строительства новых лагерей для беженцев, сообщило во вторник издание The Guardian.
По данным издания, силы безопасности применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона демонстрантов, в результате чего как минимум трое человек обратились к медикам из-за проблем с дыханием.
Недовольные собрались во вторник утром, чтобы предотвратить прибытие спецназа и экскаваторов, которые будут использоваться для строительства новых лагерей по приему нелегалов.
Так, на Лесбосе демонстранты подожгли мусорные баки и использовали мусоровозы для того, чтобы заблокировать порт. Силы безопасности в свою очередь оцепили те районы на островах, где демонстранты блокировали дороги.
Стычки между полицией и демонстрантами также произошли возле районов, где будут построены новые лагеря для беженцев.
Между тем, власти Греции призывают жителей островов поддержать инициативу правительства. "Мы понимаем, что существует проблема доверия, возникшая в предыдущие годы, - заявил представитель правительства Греции Стелиос Петсас в эфире греческого телевидения. - Но эти учреждения будут построены, и мы призываем общественность поддержать это".
Петсас добавил, что правительству пришлось принять такие меры также из-за вспышки коронавируса, поскольку, по его словам, в переполненных лагерях невозможно провести надлежащее медицинское обследование нелегалов.
Ранее в этом году представители властей и жители греческих островов, страдающие от наплыва нелегальных мигрантов, уже организовывали акции протеста против планов правительства.
Жители островов также призывают греческое правительство ускорить перевозку иммигрантов на материковую часть Греции.
В ноябре прошлого года сообщалось, что, согласно плану греческого правительства, будут закрыты существующие переполненные лагеря на островах Лесбос, Хиос, Самос, Кос и Лерос, в которых на данный момент содержатся более 38 тыс. человек.
На этих островах планируется построить новые закрытые учреждения, рассчитанные на 20 тыс. человек, которые будут приниматься за один раз на срок до трех месяцев. Они заменят такие переполненные лагеря для мигрантов, как Мория и Вати.
Ранее неоднократно сообщалось, что ситуация с иммигрантами на островах Греции приближается к катастрофе.
В Совете Европы заявляли о необходимости "экстренные меры в связи с ужасными условиями, в которых живут тысячи людей".
Как сообщало Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), около 75 тыс. человек незаконно пересекли границу из Турции в Грецию в 2019 году, что на 50% больше по сравнению с 2018 годом.
В октябре прошлого года премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал власти Турции ответственно подойти к контролю за потоком нелегалов в Грецию. По словам Мицотакиса, впервые с 2016 года Греция - среди стран ЕС - стала крупнейшим пунктом назначения для беженцев, которые прибывают к европейским берегам через Турцию.
На греческие острова, в частности, Лесбос, приходится основной поток нелегальных мигрантов, которые пытаются добраться до Европы через Средиземное море.
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