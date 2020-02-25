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Регион 25.02.2020 19:22

Место встречи Комитета министров Совета Европы, ранее запланированной в Тбилиси, будет окончательно названо 26 февраля, - МИД Грузии

Окончательное решение о месте проведения совещания Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) будет принято в Страсбурге 26 февраля, заявил во вторник глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

Ранее встречу КМСЕ планировалось провести 14-15 мая в Тбилиси.

"На встречах с руководством Совета Европы мы рассмотрели вопрос места проведения предстоящей в мае министерской встречи. Рассмотрели все варианты, чтобы избежать любые нежелательные сценарии. Мы остаемся в тесной координации и завтра в Страсбурге на заседании комитета заместителей министров Совета Европы будет принято окончательное решение", - сказал Залкалиани журналистам.

Ранее сообщалось, что 14-15 мая в Тбилиси должно состояться совещание Комитета министров Совета Европы, но котором российскую делегацию должен был возглавить глава МИД РФ Сергей Лавров. Представители грузинской оппозиции выступили против визита российского министра в Тбилиси для участия в КМСЕ.

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Тэги: ГРУЗИЯ, МИД, КМСЕ, МЕСТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]