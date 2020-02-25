Место встречи Комитета министров Совета Европы, ранее запланированной в Тбилиси, будет окончательно названо 26 февраля, - МИД Грузии

Окончательное решение о месте проведения совещания Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) будет принято в Страсбурге 26 февраля, заявил во вторник глава МИД Грузии Давид Залкалиани.
Ранее встречу КМСЕ планировалось провести 14-15 мая в Тбилиси.
"На встречах с руководством Совета Европы мы рассмотрели вопрос места проведения предстоящей в мае министерской встречи. Рассмотрели все варианты, чтобы избежать любые нежелательные сценарии. Мы остаемся в тесной координации и завтра в Страсбурге на заседании комитета заместителей министров Совета Европы будет принято окончательное решение", - сказал Залкалиани журналистам.
Ранее сообщалось, что 14-15 мая в Тбилиси должно состояться совещание Комитета министров Совета Европы, но котором российскую делегацию должен был возглавить глава МИД РФ Сергей Лавров. Представители грузинской оппозиции выступили против визита российского министра в Тбилиси для участия в КМСЕ.
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